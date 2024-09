Di Napoli | Osimhen? Dovevi sputare l’anima per un club che ti ha dato tanto Oggi non ci sono più giocatori legati alla maglia

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’ex attaccante delcritica la mancanza di rispetto dinei confronti dele difende il talento di Raspadori. In un’intervista esclusiva a 1 Footballdi 1 Station Radio, l’ex attaccante del, Arturo Di, ha offerto un’analisi penetrante sulla situazione attuale delazzurro e su temi alquanto ‘delicati’ relativi al trasferimento di Victore ai valori presenti nel calcio di. Verso Cagliari-e il talento di Raspadori Diha espresso la sua opinione sull’approccio delverso il match contro il Cagliari, sottolineando l’importanza di una vittoria per mantenere alto il morale. “Ildeve arrivare a Cagliari con una vittoria per dare continuità e fiduciasquadra,” ha affermato Di