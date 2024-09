Covid Italia meno contagi ma più morti | bollettino ultima settimana

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 set. (Adnkronos Salute) – Dopo i rialzi dell’estate, scendono ancora in generale i dati epidemiologici del. Ma, mentre isono in calo, inell’insono di più. In calo Rt e incidenza, stabili invece ricoveri e intensive.Dal 5 all’11 settembre sono 9.670 i nuovi casi segnalati nel nostro Paese, in calo del 25% circa rispetto ai 12.876 del periodo 29 agosto-4 settembre. I decessi passano invece da 75 a 97, in aumento di circa il 30%. Lo riporta ille aggiornato sul sito del ministero della Salute. A fronte di 86.872 tamponi, in lieve diminuzione rispetto ai 89.228 della precedente rilevazione, il tasso di positività scende dal 14,4% all’11,1%.