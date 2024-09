Corruzione ora Toti vuol patteggiare Quando giurava | Nessun reato Teorema accuse incomprensibili | cadono i mantra della destra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Non ho commesso alcun. Ora penso ad arrivare all’interrogatorio preparato per dimostrare la correttezza del mio operato“. Era il 16 maggio e Giovanni, ai domiciliari da dieci giorni per, si rivolgeva al pubblico per la prima volta dall’arresto, attraverso un messaggio consegnato al suo avvocato Stefano Savi. Parole che anticipavano la linea difensiva sempre seguita da lì in avanti sul piano mediatico dall’ex governatoreLiguria: sostenere che ledei pm – essersi interessato allo sblocco di pratiche in cambio di finanziamenti – fossero evanescenti e mirassero a criminalizzare l’attività politica e i legittimi rapporti con gli imprenditori del territorio. Tanto da chiedere più volte uno “scudo” al Parlamento e da dare al suo libro-memoir, di prossima pubblicazione, un titolo che più vittimista non si può: “Confesso, ho governato”.