Controlli anti-droga in zona stazione identificate 50 persone

(Di venerdì 13 settembre 2024) Bergamo. Nella serata di giovedì (12 settembre), equipaggi della polizia di stato della Questura, del reparto prevenzione crimine Lombardia di Milano e della polizia locale con unità cinofila hanno effettuato un controllo straordinario del territorio che ha interessato in particolare ladi via Paglia, via Novelli e via Bonomelli nonché l’aerea intorno allaFerroviaria di Bergamo, compresa laAutolinee e TEB. Durante il servizio sono state50di cui 16 sono risultate positive per precedenti di polizia, due soggetti sono stati trovati, inAutolinee, grazie al fiuto dell’unità, con indosso dello stupefacente e che sono stati segnalati.