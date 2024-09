Ciclismo Tadej Pogacar sull’assenza alle Olimpiadi | Dopo il Tour ero fisicamente distrutto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024)si prepara per il terzo e ultimo obiettivo del 2024.essere entrato nella storia diventando l’ottavo uomo a firmare la doppietta Giro-, vuole diventare il secondo a scrivere una storica tripletta, riuscita solo a Stephen Roche. Per riuscirci però deve mettere le mani sul Mondiale di Zurigo. Avevamo lasciato il fenomeno della UAE Team Emirates in giallo vestito,aver vinto la sua terza Grande Boucle; da lì ha optato per il riposo, rinunciando anche, per tornare in strada in Canada, al GP Quebec e al GP Montreal. Due tracciati duri, che potranno fargli fare il punto per la competizione iridata tra poco più di due settimane.