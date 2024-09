Cent’anni di Mike Bongiorno il ricordo di Mattarella | Ha unito gli italiani diffondendo serenità

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 13 settembre 2024)di, il grande anchorman televisivo scomparso 15 anni fa. E il Capo dello Stato, Sergio, lo ha voluto ricordare mandando un affettuoso messaggio alla famiglia che è stata ricevuta proprio oggi al Quirinale.: “E’ stato un pioniere” “Tutti gli, me compreso, nutronoed affetto per. Pioniere e protagonista della televisione italiana. Ha diffuso nelle case degliunione,e conoscenza”. Così il presidente della Repubblica Sergioricevendo al Quirinale, in occasione delle celebrazioni per i cento anni dalla nascita del grande conduttore televisivo, la signora Daniela Zuccoli, accompagnata dai figli Leonardo e Michele. Al presidente ihanno portato in dono una biografia e un libro fotografico dedicati al padre.