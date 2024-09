Caso Yara il test dna a Sangare può far riaprire il caso Parla l' avvocato di Bossetti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 13 settembre 2024) «Se la Procura della Repubblica, che ha fatto le indagini e ha una visione a 360 gradi, ritiene che ci possano essere degli elementi di sospetto odi congiunzione tra l'omicidio Gambirasio e il delitto Verzeni, è giusto che faccia degli approfondimenti, anche in presenza di un uomo condannato all'ergastolo. Perché non dimentichiamo che i pubblici ministeri hanno l'obbligo di trovare elementi anche a favore del condannato e dell'indagato. Se ci sono elementi nuovi non bisogna mai avere paura della verità, va cercata anche se è scomoda. E viste le difficoltà pernell'esame del dna di Ignoto 1, auspico che questi approfondimenti ci siano laddove esistano punti di contatto tra le due vicende».