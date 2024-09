Bonan | Inter ha due squadre! Un ‘problema’ per Inzaghi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 13 settembre 2024)non ha dubbi riguardo la forza dell’e quale squadra sia la favorita per la vittoria finale dello scudetto. Dagli studi di Sky Sport, il giornalista ha espresso la sua opinione sulla squadra allenata da SimoneSQUADRA FORTE – Alessandroè sicuro riguardo la forza della squadra : «L’è una squadra forte, attrezzata, ha praticamente due. L’unico problema persarà gestire giocatori che certamente spingeranno, uno su tutti Davide Frattesi che abbiamo visto in Nazionale. È una squadra fortissima». Stessa squadra, ma una piccola ‘critica’ UGUALE –poi esprime un suo parere riguardo la gestione: «Penso servirà solo essere più leggersi, lasciarsi andare ogni tanto anche a qualche esperimento considerati i tanti impegni. Sicuramente l’è la squadra favorita per lo scudetto.