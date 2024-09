Bomba d’acqua a Torre del Greco | le strade diventano fiumi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024)delè stata colpita stanotte da una violenta, provocando disagi e danni in tutto il comune della provincia di Napoli. Le immagini della città invasa dall’acqua hanno subito fatto il giro dei social, mostrando l’impressionante quantità di pioggia caduta in poche ore e l’angoscia dei residenti. Un vero e proprio fiume ha invaso ledella cosiddetta “città del corallo”, con l’acqua che ha raggiunto il livello dei finestrini delle auto in sosta e gli ingressi di numerosi edifici. La paura è stata tanta tra la popolazione, che ha assistito impotente al rapido innalzamento dell’acqua. Nelle prossime ore, si farà la conta dei danni, mentre molte attività commerciali e abitazioni risultano allagate.