Atletica | Simonelli 2 o nella finale Diamond League 110 ostacoli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) A Bruxelles,prima giornata delladi Wanda, il campione europeo Lorenzochiude la stagione con il tempo di 13.22 nei 110(+0.4) e un prestigioso secondo posto nel massimo circuito mondiale, a sei centesimi dal francese Sasha Zhoya che si impone in 13.16. In una serata piuttosto fredda allo stadio Re Baldovino (12 gradi), è quarto nel lungo il bronzo olimpico Mattia Furlani con 7,88 (+0.3)gara vinta dal giamaicano Tajay Gayle con 8,28 (+0.4). Dariya Derkach chiude al sesto posto nel triplo (13,45/+0.1), vittoria alla cubana Leyanis Perez (14,37/-0.1). Tra iTrophy assegnati nel day 1, anche quello per lo svedese Armand Duplantis, vincitore nell'asta con 6,11, per l'oro dei 100 di Parigi Julien Alfred (Saint Lucia) che comanda con 10.88 (+0.2) e per il giamaicano Ackeem Blake che si prende i 100 al maschile con 9.93 (+0.1).