Amadeus o De Martino? Uno dei due sta stracciando l’altro negli ascolti tv

(Di venerdì 13 settembre 2024) C’era grande curiosità sul nuovo ‘Affari Tuoi’ targato Stefano De. Come sta andando il confronto con le precedenti edizioni dimeglio di Stefano Deo viceversa? È questa la domanda che ormai si rincorre tra gli affezionati di Affari Tuoi. C’è chi è rimasto molto legato al precedente conduttore e non apprezza molto la nuova edizione condotta dallo showman di Torre Annunziata, ma anche chi ha visto nel cambio di conduzione una cosa positiva per portare al popolare quiz show novità dopo diverse edizioni con Ama.e De(Ansa) – cityrumors.itOpinioni, pensieri che ormai vanno avanti da quando è stato annunciato l’approdo di Dealla guida del reality show. Ma poi ci sono i dati concreti e solidi: ovvero glitelevisivi.