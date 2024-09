Affari Tuoi Valentina vince abbastanza per esaudire il sogno di sua figlia

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 13 settembre 2024) Non è stata una partita molto fortunata, ma sarebbe potuta finire con un pugno di mosche in mano., la protagonista della puntata del 13 settembre di, si è presentata al cospetto di Stefano De Martino con un bagaglio di sogni e una storia molto interessante. A spalleggiarla in tutto il percorso è stato suo papà Mario. Il desiderio della concorrente, che l'ha ispirata a prendere parte al game show di mamma Rai, riguarda sua12enne., il desiderio di una mamma Dopo 22 puntate di paziente attesa,ha finalmente ottenuto il suo turno. La farmacista di Città di Castello, nella fiabesca Umbria, si è fatta accompagnare da papà Mario. L'uomo ha lasciato tutti stupiti per via della sua straordinaria forma fisica. Non dimostra affatto 72 anni (73 a dicembre). Per mantenersi giovane, il papà difa parecchio sport.