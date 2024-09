A Teverola Ce oggi si celebra l’81 Anniversario dell’eccidio di 14 Carabinieri

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di venerdì 13 settembre 2024), Caserta –, venerdì 13 settembre 2024, alle ore 10, presso il cimitero di(CE) si terrà l’annuale cerimonia in ricordo dei 14trucidati dai Nazisti, dopo aver difeso il palazzo dei telefoni di Napoli, sito strategico per fornire i collegamenti indispensabili per organizzare le azioni di contrasto e di difesa. Iripiegarono nella caserma Napoli-Porto, da dove opposero una drammatica resistenza. Esaurite le munizioni e di fronte al preponderante numero dei nemici, si arresero. I quattordici militari furono costretti a camminare a piedi da Napoli a, ove furono barbaramente passati per le armi ai margini di un campo di concentramento in località Madama Marchesa in agro di, unitamente a due inermi civili. ?Alcuni contadini furono costretti a scavare loro la fossa. Era il 13 settembre del 1943, per non dimenticare mai.