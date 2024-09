Von der Leyen non si piega alla sinistra su Fitto | l' inutile rivolta sulla Commissione Ue

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 12 settembre 2024) Socialisti, verdi e liberali protestano mafine potrebbero accettare la nomina di Raffaelea vicepresidente esecutivo dellaeuropea. La presidente Ursula von derè pronta a tirare dritto e sresua maggioranza perché è necessario tenere a bordo l'Italia e il suo governo, sia per il peso tra i 27 sia per allontanarlo del tutto dal campo sovranista e integrarlo sempre più in quello europeista. La proposta di assegnare una vicepresidenza esecutiva all'esponente di Ecr, già impegnato nelle istituzioni europee, non sarebbe un grosso ostacolo nella chiusura della lista dei commissari e delle deleghe da parte di Ursula von der.   L'Esecutivo Ue ribadisce che il rinvio a martedì prossimo della presentazione della lista è dovuto soprattutto a un fattore tecnico-giuridico. Manca ancora all'appello il nome confermato dal governo sloveno.