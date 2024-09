Un altro forfait di Nadal | altri giocatori possono fare meglio di me

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Unper Rafa, tennista protagonista di una carriera eccezionale: lo spagnolo salterà anche la Laver Cup. Dopo aver saltato gli Us Open, aveva detto che sarebbe tornato in campo in occasione del torneo esibizione che si terrà a Berlino dal 20 al 22 settembre, tra il Team Europa e il Team Resto del Mondo, ma oggi ha annunciato che non ci sarà. Il 38enne, ex numero uno del mondo ha spiegato: “devo prendere la miglior decisione e in questo momento ci sonoin grado di aiutaredi me la squadra per centrare la vittoria”, ha scritto, in una nota, lo spagnolo. “Ho grandi ricordi di quando ho giocato la ‘Laver Cup’ e non vedevo l’ora di essere con i miei compagni di squadra assieme a Bjorn Borg nel suo ultimo anno da capitano. Auguro al ‘Team Europa’ il, farò il tifo per loro da fuori il campo”, ha aggiunto il mallorchino.