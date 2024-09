Tajani sente il nuovo ministro Esteri ucraino ' sostegno a Kiev'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il Vice Presidente del Consiglio edegliAntonio Tajan, ha avuto oggi un primo contatto telefonico con il neo-degliAndrii Sybiha. Lo riferisce la Farnesina in una nota. "Ho confermato a Sybiha il convintodel governo italiano per l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza ucraina. Resteremo al fianco difino al raggiungimento di una pace giusta", ha dichiarato. "Ilall'Ucraina resta un tema centrale dell'agenda della Presidenza italiana del G7. A New York presiederò, a margine dei lavori dell'Assemblea Generale dell'Onu, una riunione informale dei ministri degliG7 dove affronteremo anche la questione ucraina.