Superman & Lois – stagione 4 il cast anticipa che il finale sarà molto emotivo e …

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 12 settembre 2024)4, ilche ile ” Aspettatevi una conclusioneemozionante per la quartadi: le star della DC hannoto l’imminentedella serie. L’Arrowverse si concluderà ufficialmente quest’autunno, dato che la quartadiè l’ultima serie rimasta del franchise televisivo DC di Greg Berlanti. In programma lunedì 7 ottobre, la quartadiha solo 10 episodi per concludere la storia, il che la rende lapiù breve della serie. In una nuova intervista con Entertainment Weekly, Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch e lo showrunner Brent Fletcher hanno parlato della quartadindo anche la conclusione della serie.