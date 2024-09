Sci alpino Coppa del mondo in estate? La proposta della Federazione svizzera

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ladeldi scianche d’? Il presidenteUrs Lehmann ha lanciato la– in ottica futura – a sei settimane dall’inizio dell’edizione 2024/2025competizione. Non si tratterebbe di una novità assoluta, dato che è già accaduto nel 1985, 1986 e 1990, e ovviamente porterebbe l’universo dello scia diventare più globale. Si dovrebbe infatti andare nell’Emisfero australe, in un periodo invernale, sulle nevi del Sud America tra La Parva, El Colorado e Valle Nevado in Cile, e Ushuaia in Argentina. Località in cui gli atleti già ogni anno si riuniscono tra agosto e settembre per ultimare la preparazione in vistastagione agonistica. Scidelin? LaSportFace.