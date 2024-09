Rapina alla gioielleria a Casoria prese due presunte basiste

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSecondo gli investigatori si sono finte clienti di unaper facilitare il raid di duetori che armati di mitraglietta e pistola hanno razziato monili e preziosi per un valore di circa 250mila euro. Ma le due donne sono state bloccate dai carabinieri che ora sono sulle tracce dei malviventi. In manette sono finite due donne: una 26enne di Portici ed una 46enne di Napoli, incensurata. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri a, nel Napoletano, in via Alcide De Gasperi, all’orario di apertura dopo la pausa per il pranzo. Le due donne sintano nel negozio – è questa la ricostruzione degli investigatori – dicendosi interessate ad alcuni gioielli, per un battesimo di un nipote e non importa il prezzo. Deve essere un regalo “importante“.