Putin avverte l’Occidente | Se Kiev usa i vostri missili per colpire il nostro territorio i Paesi Nato sono in guerra con la Russia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Se l’Ucraina usa ia lungo raggio occidentali perinrusso, allora “iincon la“. È l’avvertimento che il presidente Vladimiraffida a un’intervista televisiva ripresa dal canale Telegram del Cremlino. In questo caso, le tempistichequasi più importanti delle parole. Perchéle pronuncia proprio all’indomani della visita del segretario di Stato americano, Antony Blinken, a. Un viaggio durante il quale – stando alle ricostruzioni dei media americani e britannici – è stato elaborato un piano per rompere anche l’ultimo argine: permettere all’Ucraina di usare le armi occidentali (in questo caso di Usa e Gran Bretagna) perin profondità nelrusso. Uno scenario di fronte al quale,ancora, Mosca prenderà le “decisioni appropriate“.