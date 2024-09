Proseguono le ricerche nel Palermitano del 22enne disperso in mare

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 12 settembre 2024) PALERMO (ITALPRESS) –a Terrasini le operazioni di ricerca, iniziate nel pomeriggio di ieri, di uninlocalità Villasole. In coordinamento con il personale della Capitaneria di Porto, i sommozzatori dei Vigili del fuoco stanno effettuando delle operazioni di ricerca in acqua, mentre da terra stanno operando squadre del nucleo SAPR (Sistemi a Pilotaggio Remoto) in ricognizione aerea sulla zona del soccorso. In prossimità delle operazioni di ricerca è stato predisposto un Posto di Comando Avanzato per il coordinamento delle operazioni. col3/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo