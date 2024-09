Prima campanella Alle Maggini c’è aria di festa | E’ un’emozione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) "Sono arrivato lunedì ad Ancona per dirigere l’istituto comprensivo ‘Grazie-Tavernelle’ e subito ho trovato alcune questioni da risolvere. A proposito delle elementari ‘’, dove ci troviamo, una famiglia ha chiesto che per la classe della loro figlia venga rimessa la maestra che c’era lo scorso anno". Il benvenuto per Andrea Sse, nuovo direttore dell’istituto comprensivo che conta 7 scuole tra materne e medie per un totale di 1196 alunni, un terzo dei quali sono stranieri.