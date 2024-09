Nido delle cicogne distrutto dal temporale a Gavasseto Reggio Emilia | ricostruito dai tecnici dell’Enel

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 settembre 2024 – È statoe ripristinato ilche era andatoda unlo scorso 27 agosto a, luogo simbolo dei volatili simbolo di fertilità da vent’anni. Idi Enel-Distribuzione – come informa una nota – hanno eseguito un intervento all’insegna della sostenibilità ambientale installando in sicurezza, in cima ad un traliccio, una nuova piattaforma per la nidificazione degli esemplari. L’intera comunità della frazione si era mobilitata, in virtù del feeling speciale con la campagna reggiana e il suo ambiente.