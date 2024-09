Lo faccio solo per mio figlio Santiago Stefano De Martino lo ha confessato ora che è sbarcato ad Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Stefano De Martino è stato ospite di Cinque Minuti, il programma in onda su Rai Uno condotto da Bruno Vespa. Nella puntata di mercoledì 11 settembre, il conduttore si è raccontato a qualche giorno dal suo debutto ad Affari Tuoi, dove ha preso il posto di Amadeus. "Tifo per i concorrenti, gioco contro il sistema e il dottore", ha detto l'ex marito di Belen Rodriguez ed ex ballerino. Stefano De Martino ha parlato anche del varietà Bar Stella, che deve il suo nome proprio alla famiglia De Martino: "In realtà è un bar che è esistito per 120 anni – le sue parole – dal mio bisnonno Michele, poi mio nonno Stefano con la gestione familiare anche di mio padre e io, per non essere l'anello debole della catena, l'ho portato avanti a modo mio e quindi è diventato un programma televisivo".