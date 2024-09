La decisione sull’infortunio di Fullkrug deve aspettare fino a venerdì – Lopetegui

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 12 settembre 2024) 2024-09-12 19:45:32 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: La disponibilità di Niclasper la partita Fulham-West Ham sarà decisain base all’esame del tendine d’Achille dell’attaccante, ha affermato l’allenatore Julenha definito il problema di, riscontrato dal giocatore per 27 milioni di sterline mentre era impegnato con la Germania in UEFA Nations League, un “piccolo problema” e un “peccato” in vista della partita di Premier League a Craven Cottage sabato (ore 15:00 BST). “Ieri pensavamo che stesse un po’ meglio”, ha dettogiovedì. “Oggi vedremo esattamente come sta e domani prenderemo lafinale su di lui”.