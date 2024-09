Inizia la rivoluzione di Alessandro Michele da Valentino | ecco come cambiano le sue sfilate

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Quando mancano una manciata di giorni al debutto in passerella, a Parigi, della sua prima collezione per Maisonche arrivano le prime novità firmate. Che il suo avvento alla direzione creativa della casa di moda romana sarebbe stata unaera assodato, ma adesso finalmentemo a prendere le misure del cambiamento. Con un comunicato arrivato in mattinata, la maison ha infatti annunciato un cambio di passo si ritmi delle collezioni, un nuovo approccio più lento e consapevole che va a privilegiare creatività ed esclusività:sfilerà solo due volte l’anno con collezioni co-ed (uomo e donna insieme) e presenterà una sola sfilata di haute couture anziché due. Chi la conosce lo sa, la moda è un settore in costante evoluzione, ma anche prigioniero di ritmi frenetici e scadenze implacabili.