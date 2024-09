Il Gran Premio delle Nazioni C’è anche il campione Rossetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) I riflettori si accendono sul tiro a volo di Montecatini Terme e Pieve a Nievole, che questa settimana ospita il ‘’. I migliori tiratori di tutto il mondo, tra cui il nostrobi-olimpico Gabriele, si sfideranno fino a domenica, in una serie di gare dedicate alle discipline dello Skeet e della Fossa Olimpica. Gli atleti in gara, che sono già accorsi a Montecatini Terme nei giorni passati, arrivano da diverseeuropee, americane, africane ed asiatiche, come Francia, Ucraina, Canada, Algeria, Marocco, Kuwait ed Oman, tanto per citarne alcune. Tutti questi sono pronti a darsi battaglia, per conquistare la vittoria nella propria categoria e nella propria disciplina. Ricchissimo di eventi è il calendario di questa kermesse sportiva, tornata a Montecatini Terme dopo tantissimi anni, che ospita al suo internodue memorial.