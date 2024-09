Grand Prix di Judo a Zagabria riparte l’Italia sul tatami con obiettivo Los Angeles 2028

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 12 settembre 2024) Torna la competizione deidelInternazionale dopo le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi. Il primo appuntamento in programma, che punta l’verso Losè quello di. E allora l’IJF World Tour del Zagrebattende oltre 300 atleti, provenienti da 40 nazioni diverse. E ci sarà anchein gara. Come riporta fijlkam.it ‘E se la maggior parte degli atleti top-ranking sono ancora in pausa per riprogrammare gli obiettivi, l’attenzione si sposta sulle schiere di atlete ed atleti che già pensano all’Olimpiade successiva o, comunque, nutrono l’ambizione di poterla raggiungere. Tredici gli atleti italiani iscritti e fra questi, c’è anche Giorgia Stangherlin, che dopo aver ottenuto la quota di qualificazione per Parigi nei 78 kg, ha fatto la scelta di scendere nella categoria inferiore per ripetere l’impresa’.