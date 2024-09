Giornata critica Sottocorona è schietto | quali regioni colpirà il maltempo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 12 settembre 2024) Una "normale perturbazione" è la protagonista delle ultime previsioni meteo diffuse in diretta su La7 da Paolo. "Sapete che le cose normali sono ormai diventate eccezionali. Questa perturbazione è entrata, ha la sua forma classica e sta dando al momento temporali solo a Sud-Ovest della Sardegna e sull'alto-Adriatico", ha spiegato subito l'esperto, che poi è passato a elencare gli effetti: "Porta fenomeni di una certa consistenza". Indicando il tragitto della perturbazione sulla mappa, il meteorologo ha poi anticipato: "Interesserà nel pomeriggio anche il Centro e parte del Sud". Laè "" soprattutto per il Nord, per la Toscana e in particolar modo per il Friuli Venezia Giulia "dove i colori sono più al rosso". In altre parole? "molto forte, da allerta". Come evolve la situazione? Domani tutto "si sposterà verso Est".