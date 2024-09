Genny non deve morire

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 12 settembre 2024) Come uno Stephen King de noantri, l'infilata di balle, omissioni, allusioni, insinuazioni, fughe e ripensamenti cui ci fa assistere Maria Rosaria Boccia dopo le dimissioni di Gennaro Sangiuliano illuminano giorno dopo giorno una figura inquietante. E una verità dentro la verità . Tutti volevamo la morte, in senso letterario, dicome Misery nel celebre racconto, una fine catartica, dovuta, per enne motivi che abbiamo sentito sciorinare da destra e da sinistra come litanie. Perché l'etica, perché la trasparenza, perché non si sa. E poi appenamuore, ci rendiamo conto che la parte insana della storia è viva e vegeta ed è la sua grande accusatrice, che non è chi dice di essere, millanta di conoscere chissà quali segreti, tiene in scacco il Paese con presunti sms fino a mostrarci la sua vera faccia da Bianca Berlinguer.