Fondazione Polo universitario grossetano Decreto Salva Casa esperti a confronto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Lae il Dipartimento di Giurisprudenza, con il patrocinio degli Ordini degli Architetti, Geometri e Ingegneri, promuovono un incontro di studio valido per crediti formativi per i professionisti iscritti. L’appuntamento è in programma per domani alle 15 al, con la partecipazione dell’onorevole Fabrizio Rossi, assessore all’Urbanistica del Comune di Grosseto. E’ in programma l’intervento dell’onorevole Erica Mazzetti (nella foto), componente della VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei deputati nonché relatrice del" e poi seguirà un dibattito, moderato da Santo Fabiano. L’avvocato Alessandro Antichi tratterà le novità , criticità e prospettive delle nuove disposizioni in materia di ‘semplificazione’ edilizia e urbanistica.