Fiumicino cuccioli abbandonati sulla Portuense | in salvo e adottati in poche ore

(Di giovedì 12 settembre 2024)di cane, con il rischio di essere investiti o di provocare un incidente. Due batuffoli di pelo di pochi mesi che fortunatamente sono stati notati all’altezza all’altezza del cimitero comunale da un’associazione animalista che ha subito dato l’allarme. Sul posto è intervenuta la Polizia locale che ha chiesto la collaborazione della Protezione Civile Misericordia diche li ha accolti.: ininore Il loro destino era il canile della Muratella, ma i volontari della Misericordia non hanno voluto sentire ragioni “devono restare con noi” e così i, un maschio e una femmina, hanno trovato casa e nome: Jack e Fiamma. I cani sono stati comunque portati al canile per una visita e il veterinario li ha trovati in ottima salute.