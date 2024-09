Emanuela Orlandi l’analisi dell’audio delle torture a Chi l’ha visto | Tale sofferenza non può essere simulata Il racconto choc di altre donne seviziate in quell’anno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) “E se questa voce non fosse dima di un’altra giovane donna, picchiata, seviziata e torturata? Ma chi nello stesso periodo della scomparsa diè stata rinchiusa e seviziata?”: è partita da questa domanda e da una nuova analisi del cosiddetto audio, la nuova edizione di Chi, il programma dedicato alle persone scomparse in onda ieri su Rai Tre. Parliamoche fu fatto ritrovare da uno dei presunti rapitori diil 17 luglio del 1983, quasi un mese dopo la scomparsa della cittadina vaticana nel cuore di Roma. L’uomo telefonò presso la sede dell’agenzia Ansa indicando il punto in cui l’avrebbe lasciato al cronista che andò a ritirare il nastro sulle scale del Quirinale, a pochi passi da lì.