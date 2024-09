Costim premiato ai GRI Awards Europe per il progetto ChorusLife Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 12 settembre 2024), Gruppo nel settore dello sviluppo immobiliare e della rigenerazione urbana, è statoai GRI2024, ottenendo un importante riconoscimento internazionale per la qualità espressa dal real estate italiano. In particolare, il Gruppo – controllato dalla holding Polifin – si è aggiudicato il primo premio nella categoria “Real Estate Destination” con illa cui filosofia si fonda sul concetto chiave di ‘rigenerazione’, declinato in tre dimensioni principali: urbanistica, economica e sociale. Fabio Bosatelli, presidente del Gruppo Polifin, ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento internazionale, che testimonia il valore e l’innovazione del