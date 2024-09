Chiambretti esalta il Torino

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 12 settembre 2024)il“Ricci come Zaccarelli, Vanoli è eccezionale; Cairo? Capisco i tifosi, ma da tifoso ho un SOGNO”. Le parole di Pietro, tifoso delsull’avvio di stagione dei granata guidati da Vanoli in panchina. Tifossisimo granata ed entusiasta dell’avvio di stagione delPietroha commentato così l’avvio di campionato della squadra di Vanoli a Tuttosport. Di seguito le sue parole. PARAGONE PER RICCI – “Mi viene in mente Renato Zaccarelli, ma potrebbe anche non essere lui. Il calcio rispetto a quello di Zac è molto cambiato. Anche un giocatore forte come lui oggi sarebbe vecchio rispetto alla velocità del gioco. Ricci è sicuramente un giocatore di grande temperamento che sa entrare sempre con i tempi giusti.