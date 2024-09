Calciomercato com – Totti Del Piero Maldini e Ibrahimovic per fare i dirigenti serve competenza Essere bandiere non basta|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 12 settembre 2024) 2024-09-12 14:45:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da.com: Davvero curioso il destino, che nello spazio di poche ore ci regala l’intervista all’insegna della polemica contro la Roma dei Friedkin di Francescoe poco più tardi una serie di “attacchi incrociati” diretti a Zlatan. Finito nel bersaglio della critica per un inizio di avventura da dirigente tutt’altro che all’insegna della serenità e sul quale – dalle pagine della Gazzetta dello Sport – si è espresso un pezzo da novanta della storia rossonera come Zvone Boban: “Non ho capito cosa fa, quali sono le sue responsabilità e le sue competenze per poterlo giudicare. Spero le abbia capite lui, perché alla fine, sarà lui quello giudicato, mica Moncada”.