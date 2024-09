Autovelox non omologati nuova sentenza della Cassazione Il perito | La politica deve garantire la sicurezza stradale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 settembre 2024 – E tre. Terzasuglinon. Conseguenza: ricorso dell’automobilista accolto e multa annullata. Questa volta il caso riguardava Milano. Nella20913 del luglio 2024, la Suprema Corte conferma – per la terza volta in pochi mesi – che omologazione e approvazione sono due cose diverse. E perché l’occhio elettronico possa essere considerato attendibile, sono necessari entrambi. Non si sorprende Giorgio Marcon, ildel Centro tutela legale che mesi fa aveva anticipato a Qn: “Nessunin Italia è a norma”. Osserva: “Larischia di dimenticare l’elemento principale, laprevista in via principale dagli articoli 1 e 36 del codicestrada. L’articolo 673 del codice penale al comma 1 prevede conseguenze per chi la omette”.