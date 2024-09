Anticipazioni della serie turca Yabani 2

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di giovedì 12 settembre 2024)2 in onda sul canale turco Now tv dal 13 settembre 2024. Tramaprima stagione disegue il viaggio straordinario di Ali, un ragazzo rapito da bambino che finisce per lavorare per la banda che lo ha sequestrato. Dopo anni di sofferenze, Ali si ribattezza Yaman e fugge dai suoi rapitori per costruire una nuova vita insieme a tre amici. Nonostante le difficoltà , riescono a lasciarsi alle spalle il loro oscuro passato. Yaman, attraverso tutto questo, mantiene la sua anima pura, evitando di cadere nella corruzione che lo circonda. Le cose si complicano quando Yaman incontra Rüya, una ragazza ricca. Il suo fidanzato rischia di morire per overdose, e Yaman lo salva portandolo da sua madre, una dottoressa di alto livello.