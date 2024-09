YOU BEAST YOU ACT fuori dal 13 settembre I NAME MY BODY

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 11 settembre 2024) YOUYOU ACT, da venerdì 13è disponibile in radio e in digitale “IMY”, il nuovo singolo.dal 13“Imy” Da venerdì 132024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “IMY” (Overdub Recordings), il nuovo singolo degli YOUYOU ACT. Cosa descrive “Imy”? Il testo parla di come il nostro sé è influenzato dal mondo esterno e come la disperazione e l’oscurità interiore stanno portando a una crisi sociale. La danza e la musica sono presentate come mezzi per guarire e trovare una via d’uscita. Per questo è stata scelta una ritmica ballabile. Il concetto di “dare un nome al proprio corpo” suggerisce la possibilità di ridefinirsi e di trovare un nuovo senso di esistenza.