Trump vs Harris | segui in diretta il primo duello tv video Lo staff del tycoon | non abboccare alle provocazioni di Kamala

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La vicepresidentee l’ex presidente Donaldsi affrontano nel lorodibattito, stasera a Philadelphia. Iltv, sebbene atteso, è stato in forse fino alla fine dato che entrambi i candidati avevano segnalato la loro insoddisfazione su alcuni punti, prima di raggiungere un accordo la scorsa settimana.LASU RAINEWS24 Le regole a cuie Donalddevono sottostare sono rigidissime. I microfoni disattivati quando è l’altro a parlare. A differenza del dibattito Biden-del 28 giugno, un gruppo di giornalisti sarà presente per ascoltare eventuali dichiarazioni off the record. Ogni candidato farà una dichiarazione di chiusura di 2 minuti. Il dibattito, trasmesso inpersino sulla piattaforma Disney, è iniziato con i moderatori che presentano i candidati. Parte poi la prima domanda, con due minuti a testa per rispondere.