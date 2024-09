Stai registrando? Ma per chi mi prendi Berlinguer-Boccia cosa è successo davvero

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un’intervista attesissima e che però, alla fine, non c’è semplicemente stata. Con gli spettatori a chiedersi, di fronte all’imbarazzo di Bianca: perché Maria Rosariaha dato forfait all’ultimo minuto a È sempre Cartabianca? In un sms letto dalla conduttrice, l’ospite ha precisato: “Non sono scappata, non c’erano le condizioni”. Ma i retroscena dei giornali raccontano un’altra storia. Secondo Open, la testata diretta da Enrico Mentana, l’imtrice e influencer “è arrivata a Rete 4 due ore prima della diretta. Dopo il trucco ha parlato con la conduttrice della struttura della trasmissione. E qui è accaduto qual”.