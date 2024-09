Sottomarini e forze anfibie in mezzo alle comunicazioni tra Usa e Cina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 11 settembre 2024) In un passo significativo verso la gestione formale delle tensioni militari, l’ammiraglio Samuel Paparo, capo delll’Indo-Pacific Command degli Stati Uniti, ha avuto un colloquio in videoconferenza con il generale Wu Yanan, ufficiale che guida il Comando del Teatro Meridionale cinese. L’ultimo incontro del genere tra comandanti di teatri strategici operativi c’era stato a maggio 2022 (in occasione di quell’edizione dello Shangri-La Dialogue), poi leerano state interrotte a seguito della visita a Taiwan dell’allora presidente della Camera statunitense, Nancy Pelosi, nell’agosto 2022. Successivamente le relazioni sono ripartite, ma sempre nel generale clima di sfiducia che accompagna la competizione tra potenze.