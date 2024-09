Sinistra Universitaria a Schlein | Cara Elly vieni a trovarci Non ci sono più personalismi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nel suo libro ’L’imprevista’, le cui anticipazioniuscite ieri sul Corriere della Sera, la segretaria del Pdracconta come la sua carriera politica sia di fatto partita dopo che l’associazione studentesca in cui militava ai tempi di Giurisprudenza qui in città,, le impedì di parlare e votare a favore del rappresentante che voleva rappresentasse il gruppo. Era il 2010: "Fine dell’esperienza nella, inizio di tutto il resto". Dal 2010, però, ne è passata di acqua sotto i ponti. E così, se allora le impedirono di parlare, orainvitaper un incontro.