Sant’Andrea festeggia la lancia Per San Francesco il Te Deum Cena della vittoria al Palaffari

(Di mercoledì 11 settembre 2024) di Sonia Fardelli AREZZO Fissate le date deimenti del quartiere di Portaper la conquistad’oro dedicata agli ottocento anni dalle Stimmate di san. Sabato 21 settembre ci sarà un altro Ceninoin piazza San Giusto. Sabato 28 settembre visita al SantuarioVerna con sfilata in costume e lad’oro portata proprio nel luogo dove sanha ricevuto le Stimmate. Venerdì 4 ottobre, appunto per San, il Tedi ringraziamento. Gran finale sabato 12 ottobre con laal Centro Affari e Convegni alla quale parteciperanno un migliaio di persone. Lunghimenti ai quali prenderà parte dal primo all’ultimo evento anche l’allenatore Martino Gianni, che dopo tanti anni passati in gialloblù a Porta Santo Spirito è tornato al suo quartiere.