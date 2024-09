Punto mercato Ferretti completa il ’pacchetto’ portieri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Classe 2003, originario di Reggio Emilia. E’ Lucal’ultimo acquisto estivo del Rimini. Il numero uno emiliano va are la batteria dibiancorossi, insieme al capitano Simone Colombi e al portiere arrivato qualche mese fa dall’Ancona, Leonardo Vitali. Il giovane numero uno arriva da svincolato, dopo aver giocato con la Feralpisalò, club appena retrocesso dalla serie B e inserito nel girone A. Ultimo ingresso, quindi, nel gruppo a disposizione di mister Buscè che ieri, dopo qualche giornata di riposo, ha ripreso a correre per iniziare a pensare alla Lucchese che lunedì della prossima settimana aspetterà i biancorossi al Porta Elisa (calcio d’inizio alle 20.45). Rientra in gruppo Chiarella, mentre è atteso per oggi il responso (ecografia programmata in mattinata) per quel che riguarda l’infortunio di Cioffi. Ma anche quello di Lepri.