Pongracic dilemma vero Sul valore non si discute Come sull’esperienza Ma serve cambiare passo

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un sussulto. Un classico colpo da battere. Marincerca la svolta del suo (per ora breve) percorso in maglia viola. Il centrale croato è stato il calciatore più in difficoltà nella prima parentesi della stagione. Lento, impacciato. Completamente fuori da ogni logica di difesa a tre. Morale della favola: tanti brutti voti in pagella e una serie impressionante di cartellini racimolati. Per l’esattezza non ha mai chiuso un match senza essere ammonito. All’esordio di Parma ne prese addirittura due, entrambi dopo aver perso duelli in campo aperto. Il secondo evitabilissimo sulla linea del fallo laterale. Insomma, l’acquisto estivo più importante per la difesa si è rivelato fin qui un flop. Suldell’ex Lecce non ci sono dubbi. A oggi però i circa 15 milioni spesi dalla Fiorentina per renderlo l’erede di Milenkovic non sono giustificati.