Oltre 7mila suicidi in due anni in Italia il dato drammatico dell’Iss | il pensionamento evento critico

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Innel solo biennio 2020-2021, si sono suicidate 7.422 persone: è ildiffuso in queste ore dall’Iss. La statistica è stata elaborata in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione ai. Secondo l’Organizzazione Mondiale alla Sanità (Oms) ogni anno nel mondo si contano 700mila morti. In, secondo l’elaborazione del servizio di Statistica dell’Istituto Superiore di Sanità, sulla base dell’indagine Istat sulle cause di morte, tra i residenti di età 15ed, nel 2020 si sono suicidate 3.645 persone e 3.777 nel 2021. Tra queste, gli uomini rappresentano il 78,5%: ilsembra essere uno degli eventi scatenanti più critici in assoluto.in duein(CANVA FOTO) – cityrumors.it“Ilo è un grande problema di salute pubblica che ha profonde conseguenze sia sugli individui sia sulle comunità.