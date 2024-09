LIVE Arnaldi-Monteiro 7-5 6-7 3-3 Italia-Brasile 1-0 Coppa Davis in DIRETTA | serve prima il brasiliano nel set decisivo

Leggi tutta la notizia su oasport

A-40 Niente,vincente. 40-40 Palla corta, ci arriva abbastanza comodoma mette lungo lo slice d'approccio. 30-40 NOOOO ha sbagliato lo schiaffo al volo più semplice della partita. PALLA BREAK! 30-30 In corridoiooooo! Incredibile, un errore di dritto di. Rema tanto l'azzurro, vuole vincerla così, non se la sente di aggredire più di tanto. 30-15 Servizio e dritto. Chop difensivo diin rete. 15-15 Lungo il lob di rovescio del! 15-0 Ennesimo servizio vincente di. 3-3 Dai, a quindici l'azzurro. 40-15 Si allarga lo slice di rovescio di. Esulta, finalmente gli è uscito qualcosa.