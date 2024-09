Il fondamentale endorsement di Taylor Swift a Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set – Che strano, Taylowappoggia. Come si legge nel suo profilo Instagram, la celebre politologa americana prestata alla musica pop non ha potuto resistere al fascino della nuova candidata dem alla Casa Bianca, l’Così si legge nel post scritto dalla cantante, dopo il dibattito televisivo che ha visto la candidata dem confrontarsi con Donald Trump: “Voterò pere Tim Walz nelle elezioni presidenziali del 2024. Voto per @perché lotta per i diritti e perché credo che ci sia bisogno di un guerriero che li difenda. Penso che sia una leader dotata e dalla mano ferma e credo che possiamo ottenere molto di più in questo paese se siamo guidati dalla calma e non dal caos”.