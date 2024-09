I presidenti della Knesset alla conferenza sull' antisemitismo che si chiude oggi a Vienna

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Martedì, il presidente del Consiglio nazionale austricaco, Wolfgang Sobotka (ÖVP), ha accolto il presidente del Parlamento israeliano, Amir Ohana, in occasione di unainternazionaletenutasi presso il Parlamento di. Ohana, facendo riferimento ai recenti attentati terroristici sventati a Monaco e, ha avvertito che il gruppo islamico radicale Hamas sta guadagnando sempre più sostenitori anche in Europa. «Quello che accade in Israele non si fermerà in Israele», ha dichiarato in un comunicato stampa congiunto. Il presidente, ex ministro del partito Likud del premier Benjamin Netanyahu, ha parlato di una «intifada globalizzata». In meritoguerra a Gaza, ha affermato che « Hamas non cerca un accordo, ma vuole vedere più ebrei morti».